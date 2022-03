Exposition “Égalité, parlons-en !” Bibliothèque Jacqueline de Romilly Crosne Catégories d’évènement: Crosne

Exposition "Égalité, parlons-en !"

du vendredi 18 mars au mercredi 6 avril

L’objectif de cette exposition, support d’échanges et de réflexions, est de sensibiliser les publics à la problématique complexe de l’égalité en leur donnant une vue globale des différents critères de discriminations.

Entrée libre aux horaires de la bibliothèque

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 6 rue de Schotten Crosne

