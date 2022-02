Exposition égalité femmes-hommes MJC CL2V Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

« Mixité des métiers : au travail c’est le talent qui compte » : Adeline (agent d’intervention EDF), Angélique (couvreuse), Aurélie (pompière), Hugues (sage-femme), Sandy (Cheffe de travaux), etc. 25 portraits de femmes et d’hommes qui exposent leur passion du métier au-delà des clichés d’assignation de genre… Une exposition à découvrir jusqu’au 12 mars à la MJC CL2V MJC CL2V 11 rue Erik Satie Bordeaux Bordeaux Caudéran Gironde

