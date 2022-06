Exposition « Effusions Marines » de Constance et Annie Robine

Une exposition hors-norme, Mère et Fille, de nouveau ensembles ! Elles lient leur talent…. Tout en mêlant lignes féminines et masculines, l'exposition mène au voyage de l'imaginaire entre plusieurs mondes, navigant sur la vague de l'infini, le voyage intérieur. Fragrance colorée, effluves et algues, parfum de beauté… Voyages lyriques, tels les ouvrages sensuels et raffinés d'Annie Robine, livres-

sculptures uniques, sollicitant tout à la fois le plaisir intellectuel de la lecture aux plaisirs tactiles et visuels de l’objet précieux.

