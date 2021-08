Saint-Lunaire Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Exposition – Effets mer de Bellostine Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire

Exposition – Effets mer de Bellostine Saint-Lunaire, 18 août 2021, Saint-Lunaire. Exposition – Effets mer de Bellostine 2021-08-18 10:30:00 – 2021-08-25 20:30:00 Salle d’exposition de La Potinière Boulevard du Général de Gaulle

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Peintures abstraites et mini-tableaux sous forme de bijoux. Proche du réalisme mais en ne suggérant que la présence humaine, Bellostine est surtout une artiste fidèle à la nature qui retranscrit parfaitement l’ambiance par une émotion, un sentiment, une odeur. Entrée libre. Du mercredi 18 au mercredi 25 août 2021 – De 10h30 à 20h30 – Salle d’exposition de La Potinière +33 2 99 46 07 11 Peintures abstraites et mini-tableaux sous forme de bijoux. Proche du réalisme mais en ne suggérant que la présence humaine, Bellostine est surtout une artiste fidèle à la nature qui retranscrit parfaitement l’ambiance par une émotion, un sentiment, une odeur. Entrée libre. Du mercredi 18 au mercredi 25 août 2021 – De 10h30 à 20h30 – Salle d’exposition de La Potinière dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Autres Lieu Saint-Lunaire Adresse Salle d'exposition de La Potinière Boulevard du Général de Gaulle Ville Saint-Lunaire lieuville 48.63691#-2.11054