**Exposition « Edmond Leenhardt : architecte montpelliérain »** **Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021** : 9H00 – 12H00 / 14H00 – 17H00 L’exposition se tiendra dans le hall de la cave coopérative (accès latéral côté médiathèque). Venez découvrir le travail de l’architecte Edmond Leenhardt (1870- 1950) qui a dessiné la cave coopérative de Péret (qui fut sa « première cave ») et découvrir des spécificités architecturales que vous pourrez lire sur les façades de la cave. Son domaine d’exercice est vaste : caves coopératives, bâtiments publics, maisons bourgeoises, hôtels particuliers, monuments, mobilier, ferronnerie d’art… Toutes ses réalisations témoignent de l’exigence de la qualité à toutes les échelles du projet.

