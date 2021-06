Paris Petit Palais,musée des Beaux-arts de la Ville de Paris Paris Exposition « Édition limitée » Petit Palais,musée des Beaux-arts de la Ville de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris, le samedi 3 juillet à 18:30

Le Petit Palais présente une exposition autour de la figure d’Ambroise Vollard, en tant qu’éditeur d’estampes et de livres illustrés et de son successeur Henri Petiet. On pourra y découvrir des œuvres de Bonnard, Picasso, Maillol, Redon, Chagall…

Fin des entrées à 23h15 / Plein tarif : 11 € / Tarif réduit : 9 € / Gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T23:59:00

