Exposition Eden Utopie de Gloria Friedmann



2022-06-25 – 2022-10-02

EUR La proximité entre l’homme et l’animal se lit dans les décors historiques du château (galerie peinte, plafond de la chambre du roi ou même l’étrange crocodile présent dans l’église d’Oiron). Cette proximité de l’homme et de l’animal relève pour Gloria Friedmann d’un paradis utopique mis en lumière dans cette exposition. Néanmoins, en peuplant le château de figures humaines et animales, elle met également en évidence la fragile cohabitation possible pour l’homme, l’animal, le minéral et le végétal. Eden Utopia déploie sa dramaturgie à l’ensemble du château et résonne fortement, de par sa thématique d’un vivant menacé de disparition, avec la tragédie grecque de la guerre de Troie, racontée dans la galerie de peinture Renaissance.

L’Utopie d’Eden de Gloria Friedmann au château d’Oiron est celle d’un monde ou humain et animaux vivent en harmonie que ce soit avec les chevaux des écuries royales au temps de Claude Gouffier ou encore dans la tradition de chasse à courre qui perdure dans la mémoire des habitants d’Oiron.

Gloria Friedmann

