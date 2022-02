Exposition « ÉDEN » de Sandie LARTILLEUX Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Exposition « ÉDEN » de Sandie LARTILLEUX
Studio Pastel 6 Rue de l'Écu Reims

2022-03-04

Reims Marne Ici est un jardin d’ÉDEN où l’encre de Chine, les encres acryliques, les aquarelles se côtoient, se frottent, se frôlent, se superposent, se mêlent. Successifs les coups de pinceaux intuitifs, les gestes de ma main attachés à l’acte, je trace, je compose, je dessine des blocs, plus ou moins malléables. C’est alors que se dessinent des espaces libres et intimes ou règne une atmosphère sans cesse ballotée entre harmonie et chaos. Un mot sur l’artiste : Je m’appelle Sandie Lartilleux. Je suis une artiste peintre autodidacte. Je vis et travaille à Reims. Danseuse de formation, curieuse et passionnée, j’effectue depuis toujours des allers-retours entre danse et peinture. C’est en novembre 2019 que je commence mes travaux sur la série ÉDEN. La crise sanitaire survient et marque une influence notable sur la poursuite de ce projet. Deux années passées dans mon atelier, à peindre la naissance d’une relation intime avec les couleurs et les formes consolident ma pratique de la peinture. ÉDEN est ma première expo, tel un commencement, une origine. compagnie.pastel@gmail.com +33 3 26 09 52 54 http://www.compagniepastel.fr/ Studio Pastel 6 Rue de l’Écu Reims

