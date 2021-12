Exposition : Ecris-moi un dessin Bibliothèque Jacqueline de Romilly, 4 décembre 2021, Paris.

L’atelier artistique de cinq jours, mené par l’artiste Florence Bandrier au sein de l’école Françoise Dorléac dans le 18ème arrondissement a permis à 12 élèves de CE1 de laisser libre cours à leur imagination sur la thématique sous-jacente de l’égalité filles-garçons.

Cette thématique a d’abord été explorée dans le cadre de deux séances préparatoires à l’atelier. Les enfants ont dans un premier temps réfléchi aux représentations de genre dans des tableaux du 19ème siècle. Une deuxième séance préparatoire a été consacrée à une présentation de l’univers graphique de l’atelier et à une réflexion sur les métiers que les enfants connaissent.A la suite de ces deux séances, les enfants ont participé à l’atelier de création artistique durant cinq jours. A travers l’exploration d’une écriture imaginaire dite « asémique » (une forme d’art hybride qui fusionnent textes et images en une unité), l’objectif de l’atelier était de transformerla réflexion des enfants sur le thème de l’égalité filles-garçons en art pictural.

Grâce à cette calligraphie inventée utilisée comme fil conducteur dans leur création, les élèves ont été invité.es à progresser dans la maîtrise de l’expression écrite en s’inspirant d’univers artistiques différents, tels que celui de Tim Burton, des expressionnistes allemands ou à travers le personnage de Frankenstein. L’objectif de libérer la main et de travailler le geste graphique dans un environnement vierge de tout jugement se traduit dans une œuvre collective reflétant la désinhibition des enfants par l’écriture inventée. L’œuvre finale prend la forme de quatre planches (100×70 cm) sur lesquelles les élèves ont travaillé collectivement.

Au cours des différentes étapes de création des planches, ils et elles ont appris à réfléchir sur la représentation du corps, à le dessiner de façon réaliste et imaginaire. Ensemble, les enfants ont fait apparaitre une composition dans laquelle se mêlent une « silhouette garçon » et une « silhouette fille » ainsi que celle d’un Frankenstein, le tout rythmé par un panneau résultant de la création de slogans qui retranscrivent l’aboutissement de leurs réflexions sur la thématique de l’égalité filles-garçons.L’atelier a également permis l’exploration de la technique du découpage et du collage à travers la création collaborative de plusieurs livres en accordéon relatant des histoires fictives créées à partir de leurs dessins au brouillon.

Cet exercice spontané a abouti à une mise en récit collective des silhouettes et des morceaux d’écriture inventée. Enfin, les œuvres individuelles ont donné l’opportunité à chaque enfant de créer un objet et de garder la trace de son processus de création, contenu dans un carnet de dessin ramené chez soi, et de son résultat final. Les enfants ont créé leur « Frankenstein personnel », associant dessin et écriture.

A la suite de cet atelier, les œuvres collectives produites sont exposées au sein de la bibliothèque Jacqueline de Romilly, du 2 décembre 2021 au 25 janvier 2022. Cette exposition participera à l’édition 2022 de la Nuit de la Lecture, organisée par le Centre National du Livre du 20 au 22 janvier 2022 sur la thématique « Aimons toujours, aimons encore ». Les enfants termineront ce projet par une séance in situ à la bibliothèque Jacqueline de Romilly, avec découverte des œuvres exposées, lecture de textes et sélection bibliographique sur le thème de l’égalité filles-garçons.La Source-Paris est une association loi 1901, appartenant au réseau La Source, fondé en 1991 par les artistes Elizabeth et Gérard Garouste. Chaque année, une thématique artistique est choisie comme cadre commun à l’ensemble des ateliers, soit en 2021-2022, « Le théâtre des peurs et des plaisirs ».Cet atelier a été organisé avec le soutien de la Fondation La Poste, la Fondation BNP-Paribas – programme Dream-Up, Clairefontaine et le Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA).

