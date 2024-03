Exposition : Écoutez voir ChapitÔ, le Ô lieu Bègles, mardi 23 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T14:00:00+02:00 – 2024-04-23T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-03T10:00:00+02:00 – 2024-05-03T18:00:00+02:00

En avril, les Caprices de Marianne nous propose l’exposition : Écoutez Voir sur la musique classique comprenant des jeux, des écoutes, des repères historiques et un concert.

Tout au long de l’exposition, le visiteur est invité à jouer avec ses oreilles, ses mains, et au-delà, avec son imagination !

Tout public : visite libre

Gratuit

Concert de clôture le 2 mai à 19h30 sur inscription au 05 56 49 95 95

Visite pour des groupes d’enfants de 6 à 10 ans > sur inscription au 05 56 49 95 95

ChapitÔ, le Ô lieu 19 avenue Robert Schuman 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 49 95 95 https://www.mairie-begles.fr/decouvrir-et-sortir/chapito-le-o-lieu/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 95 95 »}] Chapitô est un espace dédié à la culture et au partage, ouvert à tous, situé en plein cœur du quartier Terres Neuves de Bègles. Ce lieu atypique invite chacun au gré de ses envies à prendre un café, manger, flâner, participer à des ateliers gratuits sur inscription, développer ses compétences et faire des rencontres. Le lieu accueille une programmation artistique et culturelle variée ainsi qu’une compagnie de cirque en résidence.

Les Caprices de Marianne