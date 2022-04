Exposition “Ecoliers d’Hier” Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Exposition "Ecoliers d'Hier" Longny les Villages, 9 juillet 2022, Longny les Villages.

2022-07-09 10:00:00 – 2022-07-17 12:00:00 Salle des Fêtes LONGNY AU PERCHE

Le VAL vous propose une exposition "Ecoliers d'hier" avant l'an 2000 sur Longny et de son canton.

Photos et objets anciens, reconstitution d'une ancienne classe…

Photos et objets anciens, reconstitution d’une ancienne classe… Le VAL vous propose une exposition “Ecoliers d’hier” avant l’an 2000 sur Longny et de son canton.

Photos et objets anciens, reconstitution d’une ancienne classe… +33 6 85 58 92 04 Le VAL vous propose une exposition “Ecoliers d’hier” avant l’an 2000 sur Longny et de son canton.

Photos et objets anciens, reconstitution d’une ancienne classe… Salle des Fêtes LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

