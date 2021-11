Exposition – Eco et Gaspillo Dinard, 30 novembre 2021, Dinard.

Exposition – Eco et Gaspillo Maison du Partage 45 Rue des Minées Dinard

2021-11-30 10:00:00 – 2021-11-30 12:00:00 Maison du Partage 45 Rue des Minées

Dinard Ille-et-Vilaine Dinard Ille-et-Vilaine

Pour informer et sensibiliser les administrés sur les économies d’énergie et leur impact.

l’Escale et le CCAS de la ville organisent l’exposition « Eco et Gaspillo », en partenariat avec le Conseil Départemental et EDF Solidarités.

Cette exposition ludique et pédagogique s’accompagnera de temps d’animations les lundi 22 novembre et mardi 23 novembre.

OBJECTIFS :

Renforcer l’approche préventive en considérant que les économies d’énergie constituent des enjeux majeurs pour les ménages à différents niveaux :

> Social et budgétaire pour lutter contre la précarité énergétique et permettre de réduire les fractures énergétiques,

> Sanitaire pour lutter contre l’impact de la précarité énergétique sur la santé,

> Environnemental pour lutter contre le réchauffement climatique.

ACTIONS :

Dans le cadre du préventif FSL en partenariat avec le Conseil Départemental, EDF Solidarité propose des réunions d’information et de sensibilisation aux économies d’énergie auprès du grand public afin de sensibiliser ces personnes aux économies d’énergie. Il s’agit d’une animation ludique et pédagogique montrant l’impact de l’utilisation des différents équipements électriques sur la consommation.

L’animation est composée d’une exposition ludique « Eco et Gaspillo » de 7 panneaux : peu de texte mais des dessins sous forme de bande dessinée pour attirer et faciliter les explications.

Une présentation d’équipements économes ainsi qu’un explicatif de la facture sont prévues et, à la fin de l’animation, chaque participant repart avec un exemplaire de matériel issu du kit économe (lampes led, mousseur, aérateur, prises multiples-programmateur…..)

Un animateur est en permanence présent durant le temps de l’exposition.

Des groupes, idéalement entre 5 et 10 personnes sans dépasser 15, seront constitués sur inscription des participants auprès de L’Escale. Chaque animation dure autour d’une heure (planning à établir). En complément des groupes constitués, l’accueil de visiteurs en individuels est possible. EDF informe également sur le chèque énergie.

Les Conseillères en Economie sociale et familiale de la Ville de Dinard (CCAS et L’Escale) seront les, personnes référentes et pour le public accueilli présentes à tour de rôle lors des animations.

Entrée libre. Sur réservation.

Mardi 30 novembre 2021 – De 10h à 12h – Maison du Partage

centre.social@ville-dinard.fr +33 7 64 43 11 64

