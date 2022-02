Exposition “Eclectique” Rognes, 26 février 2022, Rognes.

Exposition “Eclectique” Bonisson Centre d’Art 177 route des Mauvares Rognes

2022-02-26 13:30:00 13:30:00 – 2022-06-12 18:30:00 18:30:00 Bonisson Centre d’Art 177 route des Mauvares

Rognes Bouches-du-Rhône Rognes

Peintre français né en 1936 à Nîmes, Claude Viallat est l’un des membres fondateurs du groupe Supports/Surfaces. Ce mouvement, né à la fin des années soixante, représente le dernier mouvement d’avant-garde français dans l’histoire de la modernité et clôt définitivement ce cycle. Il se caractérise par une démarche qui accorde une importance égale aux matériaux, aux gestes créatifs et à l’œuvre finale, témoignant de la volonté d’un retour au geste primitif. Le sujet passe au second plan. Les artistes de ce groupe redéfinissent la pratique de la peinture à partir de ses données matérielles par la déconstruction du tableau, celui-ci n’ayant plus désormais à délivrer aucun message et ne devant plus rien représenter d’autre que sa propre réalité matérielle.



Claude Viallat fonde son travail sur l’utilisation d’une « forme neutre, ni figurative, ni organique, ni géométrique, ni symbolique, une forme pour toutes les autres » qui l’inscrit dans une critique radicale de l’abstraction lyrique et géométrique. Il adopte ainsi un procédé de peinture à base d’empreintes posées de façon répétée sur toile libre, non-tendue, sans châssis et peinte au sol qui détermine la composition de l’œuvre.



L’œuvre de Claude Viallat repose sur la conviction que « l’objet de la peinture, c’est la peinture elle-même » selon un mouvement de reprise et de dépassement : « La notion de redites, de séries ou de répétitions, devient une nécessité de fait. ». L’absence de sujet lui permet de se concentrer sur les formes et les structures, sur le rapport des couleurs entre elles, sur la matière picturale, engendrant un travail sur la couleur unique en son genre.



L’EXPOSITION ECLECTIQUE PROPOSE UN CHEMINEMENT ARTISTIQUE À TRAVERS 49 ŒUVRES RÉCENTES DE CLAUDE VIALLAT POUR MIEUX APPRÉHENDER LE MOUVEMENT SUPPORT/SURFACES ET LE TRAVAIL SUR LA COULEUR DEVENUE À LA FOIS L’OBJET ET LE SUJET CENTRAL DE L’ŒUVRE.

Au Bonisson Art Center, 2022 s’annonce tout aussi foisonnante de créativité que 2021 avec un calendrier riche d’expositions d’artistes fascinants. Et elle démarre en beauté avec l’exposition Eclectique, mettant en scène les œuvres de Claude Viallat.

contact@bonisson.com +33 4 42 66 90 20 http://www.bonisson.com/

Peintre français né en 1936 à Nîmes, Claude Viallat est l’un des membres fondateurs du groupe Supports/Surfaces. Ce mouvement, né à la fin des années soixante, représente le dernier mouvement d’avant-garde français dans l’histoire de la modernité et clôt définitivement ce cycle. Il se caractérise par une démarche qui accorde une importance égale aux matériaux, aux gestes créatifs et à l’œuvre finale, témoignant de la volonté d’un retour au geste primitif. Le sujet passe au second plan. Les artistes de ce groupe redéfinissent la pratique de la peinture à partir de ses données matérielles par la déconstruction du tableau, celui-ci n’ayant plus désormais à délivrer aucun message et ne devant plus rien représenter d’autre que sa propre réalité matérielle.



Claude Viallat fonde son travail sur l’utilisation d’une « forme neutre, ni figurative, ni organique, ni géométrique, ni symbolique, une forme pour toutes les autres » qui l’inscrit dans une critique radicale de l’abstraction lyrique et géométrique. Il adopte ainsi un procédé de peinture à base d’empreintes posées de façon répétée sur toile libre, non-tendue, sans châssis et peinte au sol qui détermine la composition de l’œuvre.



L’œuvre de Claude Viallat repose sur la conviction que « l’objet de la peinture, c’est la peinture elle-même » selon un mouvement de reprise et de dépassement : « La notion de redites, de séries ou de répétitions, devient une nécessité de fait. ». L’absence de sujet lui permet de se concentrer sur les formes et les structures, sur le rapport des couleurs entre elles, sur la matière picturale, engendrant un travail sur la couleur unique en son genre.



L’EXPOSITION ECLECTIQUE PROPOSE UN CHEMINEMENT ARTISTIQUE À TRAVERS 49 ŒUVRES RÉCENTES DE CLAUDE VIALLAT POUR MIEUX APPRÉHENDER LE MOUVEMENT SUPPORT/SURFACES ET LE TRAVAIL SUR LA COULEUR DEVENUE À LA FOIS L’OBJET ET LE SUJET CENTRAL DE L’ŒUVRE.

Bonisson Centre d’Art 177 route des Mauvares Rognes

dernière mise à jour : 2022-02-22 par Office Municipal de Tourisme de Rognes Provence Tourisme / Office Municipal de Tourisme de RognesProvence Tourisme / Office Municipal de Tourisme de Rognes