Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique Ancenis-Saint-Géréon EXPOSITION DE TATIOMI – ARTISTE COLLAGISTE : “Éclat de couleurs ” Originaire d’Ancenis, je suis une infirmière de bloc opératoire à la retraite depuis trois ans.

J’ai commencé par prendre quelques cours de mosaïque et j’ai “décliné’ cette technique en collant bijoux cassés, mosaïque, graines…sur des supports de récupération.

Puis j’ai découvert le collage, en commençant tout d’abord par des cartes, puis pendant le confinement, j’ai pris chez moi des supports que j’avais: cartons, polystyrène…pour créer de plus grands collages.

Je travaille sans modèle, à l’inspiration, guidée par l’envie de créer une harmonie avec les couleurs. Par cette exposition, j’espère juste partager mes œuvres et les faire découvrir. Horaires :

– jeudi de 10h à 12h30

