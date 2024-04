Exposition « Echos Surréalistes Contemporains: Du Nil à Saint-Cirq-Lapopie » Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie, lundi 15 avril 2024.

Vendredi

Les animations:

Expo/résidence le retour d’une première rencontre surréaliste en 2022 au Caire et à Alexandrie, initié par Mohsen Elbelasy et Ghada Kamal, fondateurs au Caire du groupe surréaliste égyptien. Cet évènement sera accompagné de performances, ateliers collectifs, concerts…

En partenariat avec Sulfur et les éditions La belle inutile.

Les nocturnes:

Echos nocturnes… Ouverture nocturne de la Maison André Breton de 18h00 à 22h00.

Envie d’une expérience hors du commun ? Le Centre International du Surréalisme vous invite à des nocturnes exceptionnelles du 15 au 21 avril 2024.

Venez découvrir l’exposition Echos Surréalistes Contemporains dans l’univers fascinant de la Maison André Breton à la nuit tombée. Plongez dans l’atmosphère unique de ce lieu chargé d’histoire et découvrez l’exposition sous un nouveau jour.

Un programme riche et varié

Visites nocturnes explorez la Maison André Breton dans l’ambiance magique des nuits saint-cirquoises.

Ateliers thématiques participez à des ateliers créatifs et immersifs en lien avec les expositions.

Conférences et rencontres assistez à des conférences et rencontres avec les artistes invités de l’exposition.

Ouverture du café profitez d’un moment de détente au café associatif place du Carol.

Un événement pour toutes et tous. Que vous soyez passionné d’histoire, d’art ou simplement curieux, les nocturnes du Centre International du Surréalisme sont l’occasion de vivre une expérience inoubliable.

Informations pratiques

Ouverture du lundi 15 avril au dimanche 21 avril, la Maison André Breton et le café associatif seront ouverts de 18h00 à 22h00. La galerie de La Fourdonne (située sous la mairie) sera ouverte de 14h à 17h.

Participation libre.

Parkings gratuits à partir de 18h30.

Vernissage dimanche 14 avril:

10h00 14h00 Création collective animée par Marie-Christine Roy- peinture, collage sur un grand format

15h30 17h00 Le bleu des fonds de Joyce Mansour. Lecture-rencontre animée par Catherine Belkhodja, Philippe Bouret et David Decraene.

18h00 19h00 Auberge marinière

19h00 Projection audiovisuelle et musicale avec live performance exécutés par Marianna et Daniel O’Reilly ainsi que par Mohsen Elbelasy

19h30 Discours d’ouverture de Laurent Doucet, Pierre Petiot, Ghadah Kamal et Mohsen Elbelasy

20h00 Performance musicale par LaDonna Smith et le groupe Fresh Dirt

20h20 Lecture de poésies, Darren Thomas

20h35 Hypnagogic Telegram, performance musicale

21h00 Show musical, Craig Wilson

21h40 Show musical et projection audiovisuelle, Dawn Juan

Echos surréalistes contemporains: les animations

Lundi 15avril

18h00 Collage collaboratif

19h00 Jeux surréalistes collectifs

20h00 Free Surrealist Night

Mardi 16 avril

18h00 Jeux surréalistes collaboratifs

19h00 Conférence sur le surréalisme et la science, par Pierre Petiot

21h00 Soirée lectures poétiques en musique, par LaDonna Smith

-Mercredi 17 avril

18h00 Jeux surréalistes collaboratifs

20h00 Soirée projection de films

Jeudi 18 avril

Soirée à la Cave Poésie de Toulouse

Samedi 20 avril

16h00 Atelier de collages surréalistes pour enfants

Jeudi 25 avril

Webinaire international Les 100 ans du premier manifeste et le surréalisme contemporain 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 18:00:00

fin : 2024-04-21 22:00:00

Place du Carol Maison André Breton

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie isa.malbec@maisonandrebreton.fr

