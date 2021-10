Roubaix Ateliers jouret Nord, Roubaix Exposition “Échos à la peinture de Jawlensky” aux Ateliers Jouret – Open Roubaix Ateliers jouret Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Exposition “Échos à la peinture de Jawlensky” aux Ateliers Jouret – Open Roubaix Ateliers jouret, 7 novembre 2021, Roubaix. Exposition “Échos à la peinture de Jawlensky” aux Ateliers Jouret – Open Roubaix

du dimanche 7 novembre au dimanche 14 novembre à Ateliers jouret

SAVE THE DATE • dimanche 7 novembre 14h – 19h • samedi 13 novembre 14h – 23h • dimanche 14 novembre 14h – 19h A l’occasion des 20 ans du musée La Piscine, les résidents de Ateliers Jouret vous invitent à découvrir leurs ateliers et mettent les bouchées doubles. Ce n’est pas lors d’un mais de deux week-ends festifs que l’on vous invite à découvrir leurs univers ! Dès dimanche 7 novembre nous vous proposons de découvrir l’exposition “Echos à la peinture de Jawlensky” réalisée et mise en place par nos résidents. Chacune et chacun vous présentera sa revisite d’une œuvre de l’artiste. → Cette exposition est directement en lien avec la première grande rétrospective de « Alexej von Jawlensky. La promesse du visage », que propose le musée La Piscine parallèlement

Entrée libre

Exposition “Échos à la peinture de Jawlensky” aux Ateliers Jouret – Open Roubaix Ateliers jouret 13 rue de l’hospice Roubaix 59100 Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T14:00:00 2021-11-07T19:00:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T23:00:00;2021-11-14T14:00:00 2021-11-14T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Ateliers jouret Adresse 13 rue de l'hospice Roubaix 59100 Ville Roubaix lieuville Ateliers jouret Roubaix