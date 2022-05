Exposition Echapées marines – Laure d’Argaignon

2022-07-16 – 2022-07-31 Cette bretonne de cœur s'attache à capter une atmosphère et à la retranscrire avec la richesse de sa palette et la subtilité de la touche. Paysages marins, scènes de vie, intérieurs… Nombreux sont les sujets qui l'inspirent et qu'elle peint avec une lumière et un traitement riche de son expérience d'architecture. Entrée libre. Du Samedi 16 au dimanche 31 août 2022 – Aux horaires d'ouverture de la chapelle Saint-Buc dernière mise à jour : 2022-05-03 par

