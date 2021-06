Exposition : EAVT Paris-Est – Quelques études pour les friches amiénoises Amiens, 24 juin 2021-24 juin 2021, Amiens.

La considération des friches urbaines contribue au développement du territoire : comment une requalification et transformation de zones abandonnées participent à la redynamisation économique et sociale d’une ville ? De nombreux exemples dans la région des Hauts-de-France démontrent la possibilité d’une requalification réussie d’anciennes friches (Amiens, Lille, Roubaix, Soissons…). L’École Nationale Supérieure d’Architecture de la Ville et des Territoires à Marne la Vallée a retenu la ville d’Amiens et sa périphérie comme sujet d’étude. Elle propose à travers une présentation de maquettes, plans et vidéos, des possibilités de transformation de friches industrielles, ferroviaires et agricoles. Cette exposition sur la question de transformations, habiles voire subtiles, du « déjà là », intéressera à l’échelle du territoire des Hauts-de-France, les élus, la profession et le grand public.

