Le CAUE Var, avec la collaboration du Conseil Départemental du Var, de la Ville de Toulon, et de la Rue des Arts propose sa saison 2021 avec l’exposition photo «EAUTOCHTONE, l’eau varoise, matrice forte et fragile». Pour cette quatrième année, le CAUE Var sensibilise le public à son rapport à l’eau – matrice fondatrice du paysage sauvage et construit, source de vie nourricière et féconde, mais aussi menacée et menaçante – à travers des photos et une expérience sonore présentés dans ses nouveaux locaux. Une exposition photographique sera proposée au public varois dans la Rue des Arts, véritable galerie à ciel ouvert, jusqu’en décembre 2021. Au cœur des nouveaux locaux du CAUE Var, les varois découvriront une expérience sonore, une table d’activités pour les enfants, un néo-conte ainsi que des permanences conseils d’un.e architecte et d’un.e paysagiste. Le CAUE Var a fait appel à un photographe, Sébastien Arrighi, pour nous livrer un regard intime sur l’eau varoise. Des ateliers pour adultes et enfants, des conférences et des visites commentées à pied ou à vélo viendront compléter la médiation de l’exposition et feront écho sur le territoire varois. Mathias Rollot, architecte et enseignant-chercheur, penseur du biorégionalisme et de l’éthique architecturale, apportera, aux côtés de Sébastien Arrighi, son regard sur l’impact de l’eau, d’hier et de demain, sur les paysages varois.

