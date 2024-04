Exposition : EAU Salles du château Sainte-Colombe-en-Auxois, dimanche 14 avril 2024.

Conçue par ARCADE Design à la campagne®, l’exposition présente un ensemble d’objets où l’utilisation de l’eau est au centre de la démarche des designers.

L’eau est un défi majeur du changement climatique et nous devons considérablement revoir les habitudes d’une utilisation encore trop souvent mécanique.

Il est aujourd’hui important de porter des projets de sensibilisation sur les risques de pollution et de proposer des solutions. Des propositions pour filtrer et dépolluer, prévenir des risques liés au manque d’eau, garantir un accès continu à l’ensemble des populations, proposer un mode de consommation résilient.

Aujourd’hui, que les projets se situent dans la sphère privée ou publique de plus en plus de designers imaginent et conçoivent des solutions d’avenir, de bon sens pour préserver et partager ce bien épuisable.

L’exposition propose, dans ce cadre, une sélection d’objets liés à l’utilisation domestique de l’eau et aborde des thématiques plus larges liées à l’agriculture, aux paysages, au déplacement de l’eau, à la raréfaction de cette ressource précieuse.

Ingénieuses propositions, solutions de terrain, objets oubliés, l’eau est au centre de cette exposition pour offrir à chacun un regard bienveillant et des solutions pour que cette ressource reste accessible à tous. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14

fin : 2024-10-12

Salles du château Château de Sainte Colombe-en-Auxois

Sainte-Colombe-en-Auxois 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@arcade-designalacampagne.fr

