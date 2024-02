Exposition Eau d’ici et eau de là Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales à Jonzac Jonzac, mardi 2 avril 2024.

Eau d’ici et eau de là… à la découverte de l’eau douce en Charente-Maritime

De la façade atlantique aux fleuves, rivières, marais et canaux, l’eau en Charente-Maritime est omniprésente formant un véritable maillage, entre terre et mer.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 13:30:00

fin : 2024-09-06 17:00:00

Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales à Jonzac 81-83 rue Sadi Carnot

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine archivesjonzac@charente-maritime.fr

