Le centre Paris Anim’ Hébert expose le photographe Yves Barrou dans le cadre de la fête des vendanges du 18e. L’exposition « Une égalité à conquérir : de la rue à l’espoir ». De la rue à l’espoir, à Saint-Louis du Sénégal, c’est le parcours que propose cette exposition : La rue avec un reportage en noir et blanc sur les enfants dans la rue, des enfants qui ont été victimes de violence, d’exclusion et d’exploitation et qui passent leur journée à mendier, L’espoir avec des photos-portraits de ces filles en fugue et de ces garçons « talibés » qui ont trouvé à l’ONG La Liane un toit et un avenir, des photos pour illustrer la confiance retrouvée, Un regard différent avec des photographies de neuf de ces jeunes Sénégalais qui nous font découvrir la ville de Saint-Louis, pas celle des touristes, mais leur ville, celle où ils musardent, flânent, traînent, vadrouillent, jouent en liberté. Une appropriation de la ville, naturelle, pour ces anciens enfants des rues. Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris Contact : https://fetedesvendangesdemontmartre.com/lieu/centre-paris-anim-hebert/ 01 58 20 58 00 cpahebert@actisce.org https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg

