Manche Pour cette exposition Yvan MAUGER présente une trentaine de nouvelles peintures très dynamiques et une vidéo de 7 minutes. Yvan Mauger sera présent :

le 25, 26, 27 novembre

le 8 ,9, 10, 11 décembre

et le 22, 23, 24 décembre Vernissage le vendredi 25 novembre à 18h00

lesregardeursassocies@orange.fr +33 2 33 94 21 78

