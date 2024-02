EXPOSITION DUO D’ARTISTES CLAIRE BONNET MASIMBERT DIABOLO BOHÈME Le Crès, jeudi 7 mars 2024.

EXPOSITION DUO D’ARTISTES CLAIRE BONNET MASIMBERT DIABOLO BOHÈME Le Crès Hérault

Rencontre de deux plasticiennes claire_bmasimbert, peintre et sculptrice, et Diabolo Bohème, photographe et chineuse, pour une exposition en duo mélangeant leurs univers.

À voir et à revoir du 7 mars au 31 mai les mercredis de 10h à 17h et les soirs de spectacles ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07

fin : 2024-05-31

Rue de la Renaissance

Le Crès 34920 Hérault Occitanie agora@lecres.fr

