Exposition ” D’une technique à l’autre pour le plaisir” Espelette Espelette Catégories d’évènement: Espelette

Pyrénées-Atlantiques

Exposition ” D’une technique à l’autre pour le plaisir” Espelette, 11 juillet 2022, Espelette. Exposition ” D’une technique à l’autre pour le plaisir” Espelette

2022-07-11 10:00:00 – 2022-07-24 19:00:00

Espelette Pyrénées-Atlantiques Espelette EUR 0 0 Aquarelles de Daniel Theux-Coumis et dessin au trait continu de Sonia Michel. Aquarelles de Daniel Theux-Coumis et dessin au trait continu de Sonia Michel. +33 5 59 93 95 02 Aquarelles de Daniel Theux-Coumis et dessin au trait continu de Sonia Michel. Daniel Theux-Coumis

Espelette

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Espelette, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Espelette Adresse Ville Espelette lieuville Espelette Departement Pyrénées-Atlantiques

Espelette Espelette Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/espelette/

Exposition ” D’une technique à l’autre pour le plaisir” Espelette 2022-07-11 was last modified: by Exposition ” D’une technique à l’autre pour le plaisir” Espelette Espelette 11 juillet 2022 Espelette Pyrénées-Atlantiques

Espelette Pyrénées-Atlantiques