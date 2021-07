Semur-en-Auxois Logis du Roy Côte-d'Or, Semur-en-Auxois Exposition d’une maquette de Semur-en-Auxois Logis du Roy Semur-en-Auxois Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Réalisée par Corentin Foissey dans le cadre d’une étude urbaine ayant pour sujet la création d’éco quartier et de nouveaux modes de déplacemetns doux, cette maquette permet de comprendre la forme urbaine de Semur-en-Auxois et son développement au fil des siècles. Cela intérroge ce que l’on considère aujourd’hui comme l’emplacement du centre ville et la question du développement durable dans l’habitat.

Entrée libre

