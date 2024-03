EXPOSITION D’UNE MAISON GÉANTE ET PRÉVENTION DES RISQuES DOMESTIQUES Rue Dumaine Luçon, samedi 16 mars 2024.

La maison est perçue comme un lieu sûr mais elle est pourtant le siège d’un grand nombre d’accidents, en particulier chez les enfants.

Aussi, venez découvrir un mobilier surdimensionné et mettez vous à hauteur d’enfant ! Accompagné de ses deux animateurs, la maison géante est une reconstitution de ce que vous pourriez retrouver chez vous et de tous les risques qu’elle peut comprendre.

Retrouvez également lors de cette journée, des professionnels de la petite enfance, des informations sur la semaine et les activités proposées ainsi que des jeux en bois géants. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 17:00:00

Rue Dumaine La bulle d’R

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire

