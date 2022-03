Exposition : “d’un support à l’autre” Galerie d’art contemporain (Palais de l’Europe), 29 mars 2022, Menton.

Cette nouvelle exposition de la Galerie d’art contemporain vous propose de poursuivre la découverte de talents régionaux autour du support et de matériaux insolites, avec deux artistes, deux femmes. Le support, c’est en quelque sorte l’artiste lui-même qui se cache ou se dévoile, qui lutte ou s’épanche. Seul avec le peintre ou le sculpteur dans l’atelier, l’œuvre va le recouvrir et le faire disparaître à nos regards. Hésitations, repentis, accidents ne ressurgiront que le temps d’un examen de laboratoire scientifique. La rencontre proposée par ces deux artistes s’articule autour de l’Homme et de la Nature, du vivant et du vécu où le textile tisse des liens et des métaphores du corps ou de son absence. Annie Rieunier travaille en volume dans une technique mixte avec du tissu sur supports de bois peints en blanc destinés à un accrochage mural. Martine Tedesco dessine au crayon aquarelle sur mylar (sorte de rhodoïd utilisé en électronique) et papier japon. D’un support à l’autre 26 mars -11 juin, inauguration le 25 mars à 18h Du mardi au samedi, sauf jours fériés : 10h – 12h / 14h – 18h Galerie d’art contemporain – palais de l’Europe 8 avenue Boyer

Du 26 mars au 11 juin, la Galerie d’art contemporain accueille les artistes Annie Rieunier et Martine Tedesco, pour leur exposition commune, intitulée “D’un support à l’autre”.

Galerie d’art contemporain (Palais de l’Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes



