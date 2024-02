Exposition d’un Spitfire Parking face à la mairie Lion-sur-Mer, mercredi 5 juin 2024.

Exposition d’un Spitfire Parking face à la mairie Lion-sur-Mer Calvados

Vendredi

En lien avec le festival Swing D-Day organisé par l’association Les Amis de la Villa Louis, un véritable Spitfire sera exposé face à la mer à Lion-sur-Mer.

L’exposition d’un Spitfire vous transporte dans les hauteurs de l’histoire et de l’aviation. Venez découvrir ce célèbre avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale, symbole de courage et de résilience. Cet événement captivant offre aux passionnés d’aviation une occasion unique d’admirer de près cet appareil emblématique.

Plongez dans le passé et explorez les détails fascinants de cet avion légendaire, qui a joué un rôle crucial dans la défense des libertés. Des guides passionnés seront là pour partager des anecdotes et des faits historiques, vous permettant de mieux comprendre l’importance de cet avion dans l’histoire de l’aviation.

Que vous soyez un passionné d’aviation ou simplement curieux de découvrir un morceau de l’histoire, ne manquez pas cette exposition exceptionnelle qui promet de vous transporter dans les airs de la Seconde Guerre mondiale.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05 10:00:00

fin : 2024-06-09 18:00:00

Parking face à la mairie 30 rue Galliéni

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie communication@lionsurmer.fr

