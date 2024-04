Exposition D’un regard à l’autre au Château de Chambord Chambord, lundi 8 juillet 2024.

D’un regard à l’autre dans les jardins du parasport. Dans le cadre des Olympiades culturelles, le Domaine national de Chambord accueille une exposition photographique en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Le photographe Jacques Cohen vise à mettre en lumière toute personne porteuse d’un handicap visible ou invisible. Baptisée D’un regard à l’autre, cette série de 50 portraits, qui seront exposés sur le grand parterre sud qui fait face au monument, est justement un regard sur le sport handi, le sport adapté ainsi que le handicap inclusif en société et en institution. EUR.

Début : 2024-07-08 09:00:00

fin : 2024-09-08 18:00:00

Château de Chambord

Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire reservations@chambord.org

