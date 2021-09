Exposition d’un manuscrit de Fernand Fleuret Saint-Pair-sur-Mer, 6 septembre 2021, Saint-Pair-sur-Mer.

Saint-Pair-sur-Mer Manche

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer vous propose de découvrir le manuscrit original de la nouvelle “Le Roman du Lacs d’Amour” de Fernand Fleuret.

Fernand Fleuret (1883-1945) est un écrivain et poète. Il a passé son enfance à Saint-Pair-sur-Mer et sa jeunesse à Granville.

Sa nouvelle “Le roman du Lacs d’Amour” (1913) fait partie du recueil Trois Contes Anciens : C’est le Roman du Lacs d’Amour, C’est le fils à l’Enfant Prodigue et Le Songe du Centaure.

Vous pourrez observer le manuscrit du 6 au 25 septembre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Informations : https://mediatheques.granville-terre-mer.fr/

justine.sauvage@saintpairsurmer.fr +33 2 33 90 41 22

