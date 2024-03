EXPOSITION « D’UN BORD À L’AUTRE DU MASSIF CENTRAL PAYSAGES DU MORVAN ET DE LA MARGERIDE » – CHEP CHARLES Saint-Alban-sur-Limagnole, samedi 1 juin 2024.

Le Bureau d’Information Touristique de Saint-Alban-sur-Limagnole a plaisir de recevoir l’exposition « D’un bord à l’autre du Massif Central Paysages du Morvan et de la Margeride » de CHEP Charles du samedi 1 juin au vendredi 28 juin.

Charles E. Chep est né le 6 mai 1962, d’un père sculpteur-tailleur de pierre et d’une mère professeure de lettres. Il dessine un peu tout et n’importe quoi depuis sa plus tendre enfance.

Son père va tout tenter pour canaliser au mieux cette énergie créatrice un peu débridée, mais ce seront surtout la fréquentation des livres d’art d’abord, celle des musées ensuite, qui arrêteront définitivement sa vocation.

Formé à l’essentiel du dessin par son papa, c’est en pur autodidacte qu’il abordera désormais la peinture.

En 1975, il décide de devenir un vrai peintre. En 1977, il s’en donne les moyens. Dès 16 ans, il participe à diverses expos collectives.

On le verra dès lors parcourir plusieurs tendances expérimentales. Figuratif avant tout, il finit par fixer sa démarche autour du paysage et de la couleur, ses vrais centres d’intérêt.

Depuis le début des années 2000, il tente d’articuler couleur et lumière dans une même dynamique. Il recherche actuellement une sorte de synthèse des diverses tendances plus ou moins contradictoires par lesquelles il est passé.

Il a notamment exposé à Paris, La Rochelle, Dijon, Nevers, Clermont-Ferrand, Châteauneuf-sur-Charente, et participé au Salon des Artistes Français et au Salon des Indépendants, à Paris.

Il vit et travaille à St-Honoré-Les-Bains (Nièvre).

Afin de rencontrer l’artiste, nous vous invitons à venir au vernissage de l’exposition le mardi 4 juin à 18h où un verre de l’amitié vous sera proposé. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 09:00:00

fin : 2024-06-28 17:30:00

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie

