Exposition “Duelles” Ouistreham, 16 septembre 2021, Ouistreham.

Exposition “Duelles” 2021-09-16 – 2021-10-12 Port de plaisance de Ouistreham Galerie Belle-Rive

Ouistreham Calvados

Venez découvrir l’exposition “Duelles” à la toute nouvelle galerie d’art Belle Rive de Ouistreham Riva-Bella.

Quatre artistes engagées et militantes, témoignent jusqu’au vertige de la

douleur et de la beauté du monde.

Les temps forts :Vernissage – 16 septembre 2021 à 18h, en présence des artistesORLAN – 16 septembre 2021 à 16h – signature de son autobiographie et exposé sur

son oeuvre.Karine Saporta – 17 septembre 2021 à 16h – conférence Karine Saporta – Marie-

Agnès GillotChristine Spengler – 17 septembre 2021 à 16h – Signature des livres : Une femme

dans la guerre, Le deuil du monde, Vierges et toreros, Série indochinoise, Hommage

à Marguerite Duras / à 20h30 présentation de son oeuvre avec une projection

commentée au Dansoir (square du Marché – Ouistreham)Delphine Diallo – 18 septembre 2021 à 16h – présentation de l’oeuvre de l’artiste par

Benoît Baume, fondateur de la galerie Fisheye (Paris et Arles) et conversation avec

l’artiste depuis New York via Zoom à 18h.

Source : Galerie Belle-Rive

bellerive@karinesaporta.com +33 6 43 45 66 84 http://www.bellerive-karinesaporta.com/

