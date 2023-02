Exposition – Du trait au fil, mémoires brodées Moulin Pinte La Terrasse-sur-Dorlay Saint-Etienne Tourisme et Congrès La Terrasse-sur-Dorlay Catégories d’Évènement: La Terrasse-sur-Dorlay

Loire

Exposition – Du trait au fil, mémoires brodées Moulin Pinte, 1 mars 2023, La Terrasse-sur-Dorlay Saint-Etienne Tourisme et Congrès La Terrasse-sur-Dorlay. Exposition – Du trait au fil, mémoires brodées Maison des Tresses et Lacets Moulin Pinte La Terrasse-sur-Dorlay Loire Moulin Pinte Maison des Tresses et Lacets

2023-03-01 – 2023-04-23

Moulin Pinte Maison des Tresses et Lacets

La Terrasse-sur-Dorlay

Loire La Terrasse-sur-Dorlay Loire EUR La créatrice de tissu brodé MARTINE CIEUTAT nous présente

« DU TRAIT AU FIL MEMOIRES BRODEES » lucechazalon@orange.fr +33 6 18 82 35 43 Moulin Pinte Maison des Tresses et Lacets La Terrasse-sur-Dorlay

dernière mise à jour : 2023-02-09 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès

Détails Catégories d’Évènement: La Terrasse-sur-Dorlay, Loire Autres Lieu La Terrasse-sur-Dorlay Adresse La Terrasse-sur-Dorlay Loire Saint-Etienne Tourisme et Congrès Moulin Pinte Maison des Tresses et Lacets Ville La Terrasse-sur-Dorlay Saint-Etienne Tourisme et Congrès La Terrasse-sur-Dorlay lieuville Moulin Pinte Maison des Tresses et Lacets La Terrasse-sur-Dorlay Departement Loire

La Terrasse-sur-Dorlay La Terrasse-sur-Dorlay Saint-Etienne Tourisme et Congrès La Terrasse-sur-Dorlay Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la terrasse-sur-dorlay saint-etienne tourisme et congres la terrasse-sur-dorlay/

Exposition – Du trait au fil, mémoires brodées Moulin Pinte 2023-03-01 was last modified: by Exposition – Du trait au fil, mémoires brodées Moulin Pinte La Terrasse-sur-Dorlay 1 mars 2023 La Terrasse-sur-Dorlay Loire Loire Maison des Tresses et Lacets Moulin Pinte La Terrasse-sur-Dorlay Loire Moulin Pinte La Terrasse-sur-Dorlay Saint-Etienne Tourisme et Congrès

La Terrasse-sur-Dorlay Saint-Etienne Tourisme et Congrès La Terrasse-sur-Dorlay Loire