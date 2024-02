Exposition » Du sud à la Bourgogne » Rue Pingre de Farivilliers Bourbon-Lancy, samedi 7 septembre 2024.

Exposition » Du sud à la Bourgogne » Rue Pingre de Farivilliers Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Herbert PAPE, peintre vivant en Bourgogne, est né dans le Tyrol autrichien. Si, dans sa patrie natale, ce sont les paysans, le travail des champs et l’originalité du paysage qui l’inspirent, après son installation en France, il s’est focalisé sur des motifs qui font penser aux fauvistes et leurs pionniers les oliviers et les collines de la Provence, la lumière et

les couleurs vives. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 13:00:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

Rue Pingre de Farivilliers Espace Robert Cochet

Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Exposition » Du sud à la Bourgogne » Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2024-02-02 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I