Exposition « Du savant au chercheur, figures d’hier à aujourd’hui »

2022-11-09 – 2023-01-20

21078 Dijon EUR Du savant au chercheur, comment la figure scientifique a-t-elle évolué depuis le XIXème siècle ? Avant les caricatures de Louis Pasteur parues dans la presse, le savant apparaît dans la littérature puis dans la science-fiction. Expérimentant les limites de la vie humaine, il devient dans Faust, Frankenstein ou DrJeckyll et Mr Hyde, un être maudit. Avec les biopics et la culture populaire contemporaine, son visage change et il s’humanise, jusqu’à parfois incarner l’humour. Mais qu’en est-il des véritables chercheurs aujourd’hui ? Comment se perçoivent-ils ? Et quel rôle joue-t-ils ? Cette exposition vous invite à découvrir les différents visages des scientifiques. Un vernissage est organisé mercredi 9 novembre à 18h30 ainsi qu’une visite commentée le mercredi 16 novembre à 12h30. Entrée libre

Exposition accueillie dans le cadre du bicentenaire de Louis Pasteur et du mois Arts&Sciences

