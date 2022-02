Exposition : Du raid de Bruneval au mur de l’Atlantique Le Havre, 26 février 2022, Le Havre.

Exposition : Du raid de Bruneval au mur de l’Atlantique Le Havre

2022-02-26 – 2022-05-29

Le Havre Seine-Maritime

A l’occasion du 80ème anniversaire du raid, l’association « Bruneval 42 » revient sur les origines de la construction du mur de l’Atlantique sur les rivages de la pointe de Caux.

Après l’audacieuse opération Biting et d’autres actions alliées le long de la côte atlantique, les Allemands se lancent à partir de mars 1942 dans l’élaboration d’une muraille de défense réputée imprenable de la Norvège à la frontière espagnole pour empêcher tout débarquement en zone occupée. Dans ce dispositif, les ports occupent une place stratégique, surtout ceux situés sur les côtes de la Manche. Le port du Havre fait alors l’objet de gigantesques travaux visant à ériger en forteresse inexpugnable. Ce patrimoine militaire, encore largement visite aujourd’hui (bunkers, casemates d’artillerie, stations radar, abris…), témoigne du plus grand projet de fortification jamais élaboré en Europe.

C’est cette histoire qu’évoque l’exposition à travers photos, objets, plans, maquettes et documents.

Exposition du 26 février au 29 mai 2022.

Visites guidées de l’exposition, à partir du 5 mars, les samedis à 15h et à 16h (ainsi que les mercredis 13 et 20 avril) :

Un guide du Pays d’art et d’histoire vous relate l’opération Biting et vous décrypte quelques éléments remarquables du patrimoine militaire de la Communauté urbaine présentés dans l’exposition « Du raid de Bruneval au mur de l’Atlantique).

Durée : 30 min – Gratuit.

Le Havre

