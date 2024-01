Exposition du Quai Saint-Valery-sur-Somme, vendredi 1 mars 2024.

Exposition du Quai Saint-Valery-sur-Somme Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-04-15

« Arc en ciel » photographie de Blandine Husson et textes de l’association Ecritoires, présentée par la ville de Saint-Valery-sur-Somme dans le cadre du Printemps des Poètes.

Pendant plusieurs années, Blandine Husson a capturé dans son objectif les levants et les couchants, les reflets et les silhouettes que la nature dessine au fil des saisons. Autant de toile éphémères, immortalisées en photographie, et qui reprennent vie grâce aux écrits de notre famille littéraire locale Ecritoires. Cette rencontre a donné naissance au quatrième ouvrage de l’association, « Arc en Ciel », recueil de textes et d’images dont vous pourrez apprécier quelques extraits au cours de cette exposition éponyme.

Quai Jeanne d’Arc

Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr



