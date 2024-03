Exposition du Prix Ressources Abbaye d’art de Trizay Monthérault, mardi 16 avril 2024.

Exposition du Prix Ressources Exposition du Prix Ressources d’architecture, d’urbanisme et de paysage en Charente-Maritime, organisé par le CAUE 17 16 – 22 avril Abbaye d’art de Trizay Tarif : inclus dans la visite libre de l’abbaye soit 6€ à partir de 12 ans, 3€ pour les 6-12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T10:00:00+02:00 – 2024-04-16T13:00:00+02:00

Fin : 2024-04-22T14:00:00+02:00 – 2024-04-22T18:00:00+02:00

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Charente-Maritime a lancé en 2023 la première édition du Prix Ressources récompensant des réalisations départementales de qualité. Quatre-vingt-douze projets d’architecture et d’aménagements et de paysage réalisés en Charente-Maritime entre 2014 et 2022 ont été présentés à un jury composé d’élus et de professionnels. L’exposition présente les cinquante-deux réalisations sélectionnées et les six projets lauréats.

Abbaye d’art de Trizay 3 Allée du Chizé, 17250 Trizay Monthérault 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 82 34 25 »}]

