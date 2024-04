Exposition du Prix CHU Teh-Chun Autre lieu Genève, mardi 4 juin 2024.

Exposition du Prix CHU Teh-Chun Travail des élèves de Classe 11 de La Grande Boissière 4 juin – 20 juillet Autre lieu Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-04T09:00:00+02:00 – 2024-06-04T18:00:00+02:00

Fin : 2024-07-20T09:00:00+02:00 – 2024-07-20T18:00:00+02:00

L’exposition du “Prix CHU Teh-Chun” a été réalisée dans le cadre du “Programme du centenaire de la Fondation CHU Teh-Chun à l’Ecolint” en collaboration avec le Centre des arts.

Le vernissage aura lieu le mardi 4 juin, à 17h00.

Remis pour la première fois en juin 2022, le Prix CHU Teh-Chun est décerné aux élèves de Classe 11 les plus talentueux et motivés. Le concours est organisé par le Département d’Art & Design de La Grande Boissière, en partenariat avec la Fondation CHU Teh-Chun et le Centre des arts et offre aux élèves la possibilité de se plonger dans l’univers de cet artiste et de poursuivre une évolution personnelle sous son influence.

La récompense a pour objectif d’encourager les lauréat·e·s à poursuivre leurs explorations artistiques; et sera décerné par un jury constitué des personnes suivantes :

Fondation CHU Teh-Chun

Présidente : Madame Thérèse Ching-Chao CHU

Vice-président : Monsieur Yvon CHU

Directrice générale : Madame Anne-Valérie SCEAU

Ecolint

Directeur général : Monsieur Conrad Hughes

Responsable du département Art & Design : Monsieur Gilles Grassioulet

Directrice du Centre des arts : Madame Isabelle Muller

Coordinateur du concours : Monsieur Hubert Schneebeli

Artiste invité

Monsieur Momar Seck

Le parcours et l’œuvre de CHU Teh-Chun s’illustrent par des valeurs inspirantes pour les nouvelles générations. L’artiste a toujours eu la volonté de créer des liens et démontrer la richesse du multiculturalisme. Il s’est donné les moyens de concrétiser ses rêves et ses objectifs grâce à sa persévérance et sa détermination. Il a su se libérer des modèles préétablis pour trouver sa propre voie malgré les obstacles. Son œuvre qui nous invite à contempler et respecter la nature témoigne de l’importance et la pertinence du regard des artistes qui nous transmettent des messages essentiels.

Copyright image : © ADGP © Fondation CHU Teh-Chun