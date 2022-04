Exposition du printemps en soutien à l’Ukraine Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

Exposition du printemps en soutien à l’Ukraine Dieulefit, 30 avril 2022, Dieulefit. Exposition du printemps en soutien à l’Ukraine Galerie Craft Espace 50, rue du Bourg Dieulefit

2022-04-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-31 19:00:00 19:00:00 Galerie Craft Espace 50, rue du Bourg

Dieulefit Drôme Dieulefit Exposition de collages (Anke de Vries), peintures (Laurent Félix-Faure), sculptures (Sylvain Canaux) en soutien à l’Ukraine karinfelixfaure@hotmail.com +33 6 78 35 78 18 https://www.artlauranke.com/ Galerie Craft Espace 50, rue du Bourg Dieulefit

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Dieulefit, Drôme Autres Lieu Dieulefit Adresse Galerie Craft Espace 50, rue du Bourg Ville Dieulefit lieuville Galerie Craft Espace 50, rue du Bourg Dieulefit Departement Drôme

Dieulefit Dieulefit Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieulefit/

Exposition du printemps en soutien à l’Ukraine Dieulefit 2022-04-30 was last modified: by Exposition du printemps en soutien à l’Ukraine Dieulefit Dieulefit 30 avril 2022 Dieulefit Drôme

Dieulefit Drôme