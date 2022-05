Exposition “Du pollen plein les pattes… insectes pollinisateurs du Jardin Villemin Jardin partagé Le poireau agile Paris Catégorie d’évènement: Paris

le dimanche 5 juin à 14:00

Venez découvrir l’exposition des photos de Gilles Roux : une étude de la biodiversité dans un jardin partagé parisien. L’inventaire des insectes pollinisateurs a débuté avec le jardin partagé en juillet 2005, environ 300 espèces ont été photographiées et documentées en 3 ans. Chaque photo montre une espèce d’insecte différente (antéphores, bombus, coccinelles, syrphes, abeilles, etc.) sur une fleur ou plante différente (avec légendes simples et documentées) Les objectifs du projet sont de faire naître la curiosité pour le minuscule, pas toujours visible par l’œil humain, faire comprendre que la diversité des espèces plantées attire la diversité des insectes et faire connaître l’importance de la pollinisation dans la biodiversité. L’exposition des photos s’accompagne d’une dégustation du miel venant du Rucher pédagogique de l’hôpital Saint-Louis (installé et géré par l’association Ville mains jardins – 2009 jusqu’à aujourd’hui) si les conditions sanitaires le permettent… photos de Gilles Roux : une étude de la biodiversité dans un jardin partagé parisien. Inventaire des insectes pollinisateurs 300 espèces documentées Chaque photo montre une espèce d’insecte différente Jardin partagé Le poireau agile 4 rue des Récollets 75010 Paris Paris Paris 10e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:00:00

