Exposition du photographe César Fuzeau et de la sculptrice Marge Beffa Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: 79300

Bressuire

Exposition du photographe César Fuzeau et de la sculptrice Marge Beffa Bressuire, 19 juillet 2022, Bressuire. Exposition du photographe César Fuzeau et de la sculptrice Marge Beffa Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire

2022-07-19 – 2022-08-31 Médiathèque 8 Place du 5 Mai

Bressuire 79300 EUR La médiathèque organise une exposition, avec les photographies de César Fuzeau et les sculptures de Marge Beffa. La médiathèque organise une exposition, avec les photographies de César Fuzeau et les sculptures de Marge Beffa. +33 5 49 65 29 27 La médiathèque organise une exposition, avec les photographies de César Fuzeau et les sculptures de Marge Beffa. non-communiqué

Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 79300, Bressuire Other Lieu Bressuire Adresse Médiathèque 8 Place du 5 Mai Ville Bressuire lieuville Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire Departement 79300

Bressuire Bressuire 79300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bressuire/

Exposition du photographe César Fuzeau et de la sculptrice Marge Beffa Bressuire 2022-07-19 was last modified: by Exposition du photographe César Fuzeau et de la sculptrice Marge Beffa Bressuire Bressuire 19 juillet 2022 79300 Bressuire

Bressuire 79300