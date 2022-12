Exposition du photographe animalier Bastien Campistron Beautiran, 10 septembre 2022, Beautiran Beautiran.

Exposition du photographe animalier Bastien Campistron

2022-09-10 – 2022-09-10

A partir du samedi 30 juillet La nature fait son spectacle au Musée des Techniques.

Jusqu’à l’automne 2023, les visiteurs seront sûrement fascinés par cette exposition de Bastien Campistron, photographe animalier originaire de Barsac, témoin passionné de la vie sauvage dont il parvient à immortaliser des scènes éphémères, surprenantes et imprévisibles, captées par son objectif.

Bastien Campistron, également gestionnaire et technicien de l’île de Raymond s’attachera à renouveler les thèmes offerts par la biodiversité pour mieux sensibiliser le public à sa fragilité et à sa protection.

Que ce soit dans les Alpes, sur le banc d’Arguin, ou en d’autres lieux proches ou éloignés, que ce soit les sauterelles, les cerfs, les chevêches ou les renardeaux; grâce aux anecdotes qui accompagnent ses photos, Bastien Campistron a l’art de faire partager en images les secrets de la nature.

+33 5 57 97 75 11 Association des Amis de la Villa Maglya

