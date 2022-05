EXPOSITION DU PHOTO CLUB PISCENOIS “OMBRE ET LUMIERE” Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas Hérault Exposition du photo club piscénois “Ombre et Lumière” du 4 mai au 30 mai 2022 à l’Hôtel Baron de Lacoste, avec comme invités d’honneur les sculpteurs Annick et Charly. Ouvert de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 sauf les lundis. Entrée libre. Exposition du photo club piscénois “Ombre et Lumière” du 4 mai au 30 mai 2022 à l’Hôtel Baron de Lacoste, avec comme invités d’honneur les sculpteurs Annick et Charly. ouvert de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 sauf les lundis. Entrée libre. +33 4 67 98 36 40 Exposition du photo club piscénois “Ombre et Lumière” du 4 mai au 30 mai 2022 à l’Hôtel Baron de Lacoste, avec comme invités d’honneur les sculpteurs Annick et Charly. Ouvert de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 sauf les lundis. Entrée libre. Pézenas

