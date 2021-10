Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu, Isère Exposition du Photo-Club de Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu

Isère

Exposition du Photo-Club de Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu, 26 octobre 2021, Bourgoin-Jallieu. Exposition du Photo-Club de Bourgoin-Jallieu 2021-10-26 – 2021-11-06 Espace Carnot 1 Place Carnot

Bourgoin-Jallieu Isère Bourgoin-Jallieu Isère Le Photo-Club de Bourgoin-Jallieu revient à l’Espace Carnot pour sa traditionnelle exposition annuelle d’automne.

Toute une série sera consacrée aux photos de rue de nuit en noir et blanc… ot@capi38.fr +33 4 74 93 47 50 https://www.monweekendalacapi.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-28 par Office de Tourisme CAPI – Porte de l’Isère

Détails Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu, Isère Autres Lieu Bourgoin-Jallieu Adresse Espace Carnot 1 Place Carnot Ville Bourgoin-Jallieu lieuville 45.58632#5.27683