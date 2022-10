Exposition du Photo Ciné-Club Sénonais « Des mots en images » Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

2022-10-19 – 2022-11-02

Yonne Sens Yonne EUR Association forte de 28 photographes, femmes et hommes de tous âges, de tous horizons, Sénonais, Icaunais et même plus, tous passionnées,

le PCCS (photo-ciné-club sénonais) vous présente son exposition « Exposition d’Automne » à Sens, sur la mezzanine du Marché couvert de Sens, place de la république.

du 19 octobre au 2 novembre 2022, tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. Vernissage : vendredi 21 octobre à 18h.

Finissage : vendredi 28 octobre à 18h. http://www.photoclubsenonais.fr/ Place de la République Mezzanine du marché couvert Sens

