Exposition du Petit Prince cour St Exupéry 5 Rue Théagène Bouffart Fécamp

2021-11-03 14:00:00 – 2021-11-03 17:00:00

Fécamp 76400 Fécamp La balade du Petit Pince, c’est un parcours exposant les travaux d’enfants (petits et grands) accompagné par l’enregistrement préparé par les adolescents du théâtre. Vous trouverez également :

Des jeux de société à la bibliothèque,

Une buvette tenue par les adolescents pour auto financer leurs futurs projets,

Un stand de maquillage Petit Prince,

