Exposition : Du pays basque à Binic: Michel Hacala. 2021-06-11 15:00:00 – 2021-06-27 18:00:00 Rue Touroux La Galerie

Binic-Étables-sur-Mer 22520 Depuis des années, Michel Hacala travaille à retracer l’histoire de la pêche à la baleine. Au fil

de ses recherches, il découvrira un passé commun entre pêcheurs basques et bretons. Les

œuvres qu’il nous présente aujourd’hui rendent un bel hommage à ces pêcheurs sans

frontières.

L’association Arsen’ic présente une exposition à la Galerie. Vernissage le 11 juin.

Du mardi-dimanche : 10h-13h et 15h-18h, mercredi, vendredi, samedi : 15h-18h. Entrée libre.

