Maison de l’Habitat, le vendredi 15 octobre à 09:00

À partir du 15 octobre, à l’occasion de l’ouverture des Journées Nationales de l’architecture 2021, et pour 1 mois , les projets des candidats retenus, mentionnés et lauréats de l’édition 2018/2019 du palmarès régional d’architecture et d’aménagement Valeurs d’Exemples® seront exposés dans le hall de la Maison de l’Habitat. Les CAUE regroupés en Union Régionale des CAUE d’Auvergne-Rhône-Alpes, ont lancé ce palmarès avec le soutien de la DRAC, de la DREAL et du Conseil Régional de m’Ordre des Architectes AuRA. La diversité de programmes, d’échelles (de la petite parcelle de centre-ville au grand paysage), de sites (urbains, ruraux, de topographies différentes, etc…), d’acteurs et d’usagers, d’utilisation de matériaux, fait la richesse de cette exposition, et montre que de belles réalisations sont produites sur notre territoire. OBJECTIF : Découvrir la diversité des réponses architecturales, paysagères et urbaines, à des programmes variés et de différentes échelles : . Habitat groupé et collectif (en neuf et en réhabilitation) . Habitat individuel . Espaces publics et aménagements paysagers . Construction publique, lieu de travail et de service (en neuf et en réhabilitation) Comprendre les critères qualitatifs des programmes architecturaux, urbains et paysagers. Découvrir quelques-uns des projets récents à l’échelle régionale. FORME : 52 panneaux imprimés au format A2 Sous réserve des mesures sanitaires à la date de l’évènement. Renseignements au CAUE 63 : 04 73 42 21 20 ou [[contact@caue63.com](mailto:contact@caue63.com)](mailto:contact@caue63.com)

Entrée libre.

Journées nationales de l’architecture

Maison de l’Habitat 129 avenue de la République, 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Montferrand Puy-de-Dôme



2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T16:00:00